"حماة الوطن" يُنظم احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية

واصل حزب حماة الوطن، فعالياته المختلفة في الأمانات الفرعية للحزب في عدد من المحافظات، يأتي ذلك استمرارا لخطط حزب حماة الوطن بالتوسع والانتشار والتواجد بكافة ربوع الجمهورية.

وشاركت أمانة التعليم المركزية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائبة ميرال الهريدي في اليوم العالمي لتعليم الكبار، بالهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتم خلال الاحتفال مناقشة عدد من المحاور المهمة مثل محو الأمية الوظيفية، وريادة الأعمال، والتعايش مع البيئة الرقمية، وعدد من المحاور التثقيفية.

كرمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا طلبة الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، بحضور قيادات حزب حماة الوطن بالمنيا والقيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة، ويأتي ذلك استكمالًا لاهتمام حزب حماة الوطن بالمتفوقين بجميع المراحل التعليمية، واستمرارا للدور المجتمعي لحزب حماة الوطن بكافة أرجاء الجمهورية.

