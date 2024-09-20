جامعة المنيا تطلق ثانى قوافلها المتكاملة لتقديم خدماتها لأهالى قرية 5 بالعدوة

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا القافلة البيئية المتكاملة المتجهة إلى قرية (5) بمركز العدوة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس الجامعة والاستاذ الدكتور أيمن محمد حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك ضمن مشاركة الجامعة في المبادرة التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية جديدة ).

وضمت القافلة نخبة من أطباء جامعة المنيا في التخصصات المختلفة (العظام - النساء والتوليد - الباطنة - الأمراض الصدرية – الروماتيزم والتأهيل - الرمد - الأنف والأذن - القلب - الجلدية - المسالك البولية ).

وقامت القافلة بالكشف على 510 مواطن من أهل القرية كما تم توزيع الأدوية مجاناً على المستحقين من خلال صيدلية القافلة وعلى صعيد التوعية المجتمعية تم تنظيم عدد من محاضرات التوعوية الصحية من كلية التمريض عن فوائد الرضاعة الطبيعية وعن الإسعافات الأولية حضرها ما يقرب من مائتين سيدة من أهلى القرية ..

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