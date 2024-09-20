فتح الملاجئ في عدد من المدن وسط إسرائيل تحسبا لهجمات من حزب الله

أفاد إعلام إسرائيلي، اليوم الجمعة، بفتح الملاجئ في عدد من المدن وسط إسرائيل تحسبًا لهجمات من «حزب الله»، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

من جهتها، أكدت الشرطة الإسرائيلية، سقوط صواريخ وعدد من القذائف في عدد من المستوطنات الشمالية، مما خلف أضرارًا مادية هائلة.

ورفع الإسعاف الإسرائيلي، حالة الاستنفار والتأهب إلى أعلى مستوى في جميع أنحاء البلاد.

واستهدفت 4 صواريخ إسرائيلية مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، ظهر اليوم، مما أدي إلى مقتل عددًا كبيرًا ووقوع إصابات.

كشفت وزارة الصحة اللبنانية، عن وقوع 8 ضحايا و59 جريحًا في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية ،على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة، إزاء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

فيما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن مصدرين أمنيين، بأن المستهدف في هجوم إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت هو القيادي بحزب الله «إبراهيم عقيل»، ومصيره غير معروف.

وكانت قد انفجرت الأيام الماضية، أجهزة اتصال «البيجر» التابعة لعناصر حزب الله، والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير من الأشخاص وإصابة أكثر من 2800 آخرين.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان، تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.