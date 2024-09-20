مباراة كرة قدم ودية ضمن مبادرة بداية في دمياط

اعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط عن إقامة مباراة كرة قدم ودية بملعب مركز شباب فارسكور ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " حيث أقامت مديرية الشباب والرياضة مباراة كرة قدم ودية بين الفريق الاول وفريق الناشئين على أرض ملعب مركز شباب فارسكور

وعقد المجلس القومى للمرأة جلسات دوار بالشراكة مع الأوقاف وتنفيذ تدريبات للسيدات بمحالات ريادة الأعمال وانطلاق ندوة بالتعاون مع التضامن الاجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط و إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.



واستمرت فعاليات الجهات المختلفة فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، حيث نظم المجلس القومى للمرأة ٨ جلسات دوار بالشراكة مع مديرية الأوقاف بقرى كفر المياسرة وكفر تقى والعدلية والبصارطة وشطا والكاشف الجديد ودقيقة وسيف الدين استهدفت ٤٠٠ سيدة وفتاة .

نفذ فرع المجلس دورتين لتدريب السيدات بمجالات ريادة الأعمال لتمكين المرأة اقتصاديًا وذلك بقرى الخلفية وغيط النصارى استهدفت ٥٠ سيدة وفتاة ، علاوة على تنفيذ ندوة بالشراكة بين مديرية التضامن الاجتماعي و المجلس القومى للمرأة ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية ووحدة تكافؤ الفرص ووحدة حماية الطفولة بالمحافظة بقرية الابراهيمية القبلية بمركز كفر سعد، لمناهضة العنف ضد المرأة والتعريف بخط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ وخط مكتب شكاوى المرأة ١٥١١٥ استهدفت ٨٥ سيدة وفتاة ، كما نظم المجلس بالشراكة مع وحدة تكافؤ الفرص ومكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج حول التخطيط الاستراتيجي كمدخل أساسى لتمكين المرأة.