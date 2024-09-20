شباب حزب التجمع يعرض "خلى بالك وأنت المتحكم" على المسرح الروسى

نظم اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع والمركز الثقافي الروسي والبيت الروسي للمسرح عرضين مسرحيين واحدة بعنوان "خلي بالك وأنت المتحكم" للمخرج محمد نوير، وهي إنتاج مؤسسة خالد محي الدين الثقافية بالبدرشين، وهذه المؤسسة تم تسميتها باسم مؤسس حزب التجمع وعضو مجلس قيادة ثورة ٢٣ يوليو الصاغ الأحمر خالد محي الدين.

ونظما الكيانان عرضا آخر من إنتاج المركز الثقافي وبيت الشباب الروسي بعنوان "أنت المتحكم"، تأليف وإخراج سيف سيد.

تدور أحداث العرضين حول مخاطر الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا في شكلها الحديث، وخصوصا التليفون المحمول، وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتأثيرها السلبي على سلوك الأطفال والشباب، وتفكك الأسر واختراق المجتمعات.

بدوره قال علاء عصام أمين شباب حزب التجمع، إن المسرح أحد أهم الأدوات لنشر قيم التسامح والحب وإدخال البهجة في قلوب البشر، لافتا إلى أن القوة الناعمة أحد أبرز الوسائل المصرية لمقاومة الفكر الظلامي وأعداء الحياة والإنسانبة.

وأضاف عصام، أن هذا النشاط المسرحي مدخل شباب حزب التجمع لتنمية العلاقات الثقافية "المصرية الروسية الصينية".

وبدوره قال صلاح حواس رئيس مجلس أمناء مؤسسة خالد محي الدين الثقافية بالبدرشين، إن حزب التجمع من أوائل الأحزاب التي أطلقت شعار مقاومة الظلام بالتنوير والثقافة البديلة، مؤكدا أن السينما والدراما والمسرح والغناء أحد أهم أدوات هذه الثقافة.

وفي ذات السياق قال مراد جاتين مدير المركز الثقافي الروسي، إن العلاقات الروسية المصرية في أفضل حالاتها، منوهًا إلى أن العلاقات التاريخية والثقافية والشبابية بين المركز الثقافي الروسي وحزب التجمع بدأت منذ تاريخ طويل ومستمرة.

وشارك في العرض لفيف من الدبلوماسيين والسياسيين والإعلاميين ومنهم مراد جاتين رئيس المركز الثقافي الروسي والنائب علاء عصام أمين شباب حزب التجمع وعضو مجلس النواب وأوكسانا حسب النبي مشرف الفعاليات الاجتماعية والإنسانية في مكتب التمثيل للمركز الثقافي الروسي.

وشارك في الحفل صلاح حواس رئيس مجلس أمناء مؤسسة خالد محي الدين الثقافية بالبدرشين، ووردة ونغ المستشار السياسي للسفارة الصينية، وأمين صالح رئيس تحرير موقع الجمهور الإخباري، والدكتور وليد عتلم الكاتب السياسي والباحث في الشئون الإفريقية وعضو مجلس أمناء مؤسسة خالد محي الدين الثقافية بالبدرشين، وسلمي مراد عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع.

وكان من بين المشاركين أيضا كلا من المهندس والمخترع محمود الكومي الحاصل على جائزة جينيف في مجال الذكاء الاصطناعي وأحمد حواس عضو مجلس أمناء مؤسسة خالد محي الدين الثقافية بالبدرشين والدكتور محمد عثمان عضو مجلس أمناء مؤسسة خالد محي الدين الثقافية بالبدرشين وشعبان الجيوشي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة خالد محي الدين الثقافية بالبدرشين وفتحي عماد رئيس هيئة المعرفة المصرية لدى مشروع المعرفة العالمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.