دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني

عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة بمقر الجزيرة، للاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء.

حضر الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد وأحمد فوزي وكرم محمد الإداريون بالفريق، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني، في حضور ممثلي الاتحاد الإفريقي «كاف» ومراقب المباراة والحكام ومندوبي نادي جورماهيا.

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الفسفوري، فيما يرتدي فريق جورماهيا طاقما من اللون الأخضر بالكامل، وحارس مرماه طاقما باللون البنفسجي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة الكينية نيروبي بثلاثية نظيفة حملت توقيع رامي ربيعة وبيرسي تاو «هدفين».