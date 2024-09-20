"المصرى الديمقراطى" يستضيف المنتدى الاجتماعى فى العالم العربى

صرح المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأن الحزب سيستضيف مؤتمر المنتدى الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي الذي سيعقد مؤتمره الأول بالقاهرة يومي 27، 28 سبتمبر الجاري لبحث التحديات التي تواجه الدول العربية، وعلى رأسها حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في فلسطين، كما سيتم اعتماد اللائحة وانتخاب الهياكل التنظيمية للمؤتمر طبقا للائحة الجديدة.

قال الأمين العام للحزب، إن المؤتمر سيعقد بمشاركة قيادات أحزاب المنتدى ومشاركة عدد من أعضاء التحالف التقدمي على مستوى العالم.

أضاف أن المؤتمر السابق للمنتدى عقد في عمان بالأردن في إبريل الماضي، بمشاركة وفد من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ضم فريد زهران رئيس الحزب والدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب، ونائب الرئيس للشئون الخارجية والمهندس باسم كامل الأمين العام للحزب.

جدير بالذكر أن المنتدى الديمقراطي الاجتماعي هو إطار سياسي وشبكة تنسيقية للأحزاب الديمقراطية الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية في العالم العربي والمنظمات الشبابية والنسائية التي تتبنى العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان.

شارك وفد من شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في سيمنار بالعاصمة الصينية بكين لمناقشة قدرة الدول النامية على التنمية المستدامة وتنمية التعاون بين دول الجنوب باعتباره المسار الصحيح للتنمية، وأهمية تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التنمية، وذلك بدعوة من جامعة الأعمال والاقتصاد الدولي التابعة لوزارة التجارة الصينية.

تخلل الزيارة عدد من المحاضرات واللقاءات وزيارة عدد من المواقع والمزارات التاريخية والمتاحف الوطنية للتعرف على الحضارة الصينية وتجربة الصين والمراحل التى مرت بها بين هبوط وصعود حتى أصبحت على ما هى عليه الآن، كما تناولت بعض المحاضرات عرض لتجربة جمهورية الصين الشعبية فى مجالات التنمية المستدامة وخططها المستقبلية لتوثيق التعاون بين دول الجنوب وتوسيع الشراكة مع بلدانه خاصة مبادرة الحزام والطريق والتى تضم عددا من الدول على رأسها جمهورية مصر العربية، صاحبة الموقع الأهم فى قلب العالم ولما تتمتع به من بنية تحتية وموانئ وطرق وشبكة خطوط سكك حديدية سريعة.

عقد وفد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لقاءً حصريًا مع طلاب الدراسات العليا بالجامعة للنقاش حول التجربة المصرية فى مجال التنمية المستدامة، وقدم شباب الحزب تعريفًا بالأوضاع الاقتصادية في مصر وما تم إنجازه فى مختلف المجالات وخطط الدولة للتنمية المستدامة ورؤية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فى مجال التنمية المستدامة، ثم تبادل الوفد والطلاب النقاشات حول عدد من النقاط التى جاء على رأسها أزمة سد النهضة وقوة مصر الناعمة، وقطاع السياحة وسياسة مصر تجاه دول القارة الإفريقية.

عبر شباب الحزب عن سعادتهم بهذه التجربة التي تهدف لتوثيق التعاون بين دول الجنوب والتعرف عن قرب على الحضارة الصينية وتجربة الصين التنموية، وعبروا عن رغبتهم فى استمرار الاتصال والعمل على تنمية التبادل الثقافي وتوسيع الشراكة والتعاون بين دول الجنوب لدعم مسيرة التنمية المستدامة.

