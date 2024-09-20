حصاد 50 يوما .. حملة «100 يوم صحة» قدمت 80 مليون خدمة طبية مجانية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 80 مليون و48 ألفا و932 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الخميس 19 سبتمبر، وفي إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و769 ألفا و612 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 681 ألفا و408 خدمات، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 385 ألفا و660 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 97 ألفا و438 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 49 ألفا و340 خدمة، بالإضافة لتقديم 54 ألفا و703 خدمات، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 88 ألفا و923 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 54 ألفا و703 خدمات، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 209 آلاف و280 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و967 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 8 آلاف و956 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1605 عمليات، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 31 ألفا و643 خدمة.



وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ70 ألفا و890 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».