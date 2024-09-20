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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يبحث أمن الملاحة في البحر الأحمر مع "المجلس الاطلنطي"

وزير الخارجية يشارك
وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة مع "المجلس الاطلنطي"
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استهل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثاني من زيارته لواشنطن بالمشاركة في مائدة مستديرة "بالمجلس الاطلنطي" The Atlantic Council بعنوان "محادثة مع وزير خارجية مصر: في ظل ديناميكيات إقليمية متغيرة ومتطورة باستمرار".

واستعرض وزير الخارجية والهجرة العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، حيث تناول إطلاق جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين مؤخراً، وتناول جهود الإصلاح الاقتصادي التي تضطلع بها مصر على المستوى الوطني.

شهدت الفعالية حواراً تفاعلياً لوزير الخارجية مع الحضور حول أبرز القضايا الإقليمية، وقدم الوزير عبد العاطى شرحا وافيا لموقف مصر من الحرب الإسرائيلية على غزة والتطورات فى السودان وليبيا والصومال وأمن الملاحة في البحر الأحمر والقرن الافريقى والسد الإثيوبي.

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