350 يوما على العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة

استمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية قصفها للعديد من مناطق قطاع غزة، في اليوم 350 من العدوان، ما أدي إلي سقوط أعدادا كبيرة من الشهداء والمصابين.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة ضد الفلسطينيين، حيث استهدفت مدفعية الاحتلال النازحين على تلة النويري غرب النصيرات، ما أدي إلي استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين من عائلة الفرام في حصيلة أولية. كما قامت طائرات الاحتلال الحربية باستهداف منزلا لعائلة أبو غرقود في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة عدد اخر بعد ساعات من غارة استهدفت شقة سكنية في برج إيلياء غرب المخيم وأدت إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين، بحسب ما ذكرت وكالة "سما" الإخبارية، وهي وكالة أنباء فلسطينية مستقلة، اليوم الجمعة.

وقصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو الهطل في محيط منتزه البلدية بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهد 6 فلسطينيين وجرح آخرون. كما ارتفع عدد الشهداء إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة "الشيخ" خلف منجرة العشي في منطقة الدرج وسط مدينة غزة إلى 7 فلسطينيين. وانتشل مسعفون شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة أبو ربيع الذي استهدفه الاحتلال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف للمباني في المناطق الجنوبية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وسط استمرار القصف المدفعي على رفح وخان يونس.

واستشهد 10 فلسطينيين، وجرح آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة ومبنيين سكنيين في مدينتي غزة ورفح، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية اليوم الجمعة.

وكشفت مصادر محلية، في تصريحات نشرتها "وفا"، أن 7 فلسطينيين استشهدوا في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلين لعائلة ضهير، في منطقة مصبح شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.

كما أعلن عن استشهاد 3 فلسطينيين وجرح عدد آخر، إثر استهداف الاحتلال مركبة قرب مفترق عباس غرب مدينة غزة.

وارتفع إجمالي عدد الشهداء إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، إلى 41 ألفا و272، معظمهم من الأطفال والنساء، في حين وصل إجمالي عدد الإصابات إلي 95 ألفا و551، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.