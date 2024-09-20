أسوان في أسبوع.. تحركات ميدانية لضمان سلامة المياه.. وتوجيهات رئيس الوزراء تعزز التنسيق بين الصحة والمحافظة للكشف عن أسباب حالات الإعياء

تشهد محافظة أسوان سلسلة من التحركات الميدانية والتنسيقات الحكومية لمتابعة الوضع الصحي ، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة وضمان سلامة مياه الشرب للمواطنين في المحافظة، وشملت الجهود تنسيق حكومي عاجل في للكشف عن أسباب الأعياء مع تأكيد سلامة مياه الشرب بإجراء التحاليل الدورية لمياه الشرب والتأكد من سلامتها، بجانب حملات مكثفة لضبط الأسواق، مما يعكس التزام المحافظة بحماية صحة المواطنين وتعزيز مكانتها السياحية.

جاءت هذه الإجراءات بعد إصابة عدد من المواطنين بنزلات معوية تمثلت اعراضها في حدوث قيء واسهال وحدوث وفيات وانتشار شائعات حول تلوث مياه الشرب في بعض المناطق، مما استدعى تدخلًا مباشرًا من محافظ أسوان والجهات المعنية لتوضيح الحقائق وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.

وتزامنًا مع هذه الجهود، أطلق المحافظ مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وهي مبادرة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية للاحتفال باليوم العالمي للسياحة.

تسعى هذه الخطوات لتعزيز مكانة أسوان كوجهة سياحية رئيسية في مصر، مع التركيز على التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة.



المحافظ يصدر تعليماته بإجراء التحاليل المعملية لمياه الشرب المنتجة من المحطات والمآخذ بشكل يومى للتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى



كلف محافظ أسوان لجنة برئاسة المهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتوجه إلى محطات مياه الشرب لسحب عينات من المياه ، والقيام بإجراء التحاليل الكيميائية لها بالمعامل المختصة ، مؤكداً على أن الحفاظ على الصحة العامة للمواطن الأسوانى تقع فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى ، وأصدر تعليماته بقيام الجهات المختصة بشكل يومى بإجراء التحاليل المعملية لمياه الشرب المنتجة من مختلف المحطات والمآخذ للتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى .

ومن جانبه أوضح المهندس عبد الصبور الراوى بأنه فور تكليف محافظ أسوان فقد تم القيام بالتوجه إلى محطة أبو الريش قبلى ، ومحطتى الرقبة وذلك برفقة محمد مندور مدير المتابعة الميدانية ، وطاقم من الدكاترة والفنيين والمتخصصين بالشركة ومديرية الصحة ، وتم آخذ عينات من مياه الشرب والشبكات حيث أكدت التحاليل على أن تركيز الكلور مطابق للمواصفات طبقاً لقرار وزارة الصحة رقم 458 لسنة 2007 ، لافتاً إلى أنه بالتوازى تم قياس نسب الكلور ، والتى أثبت سلامة وجودة المياه المنتجة من المحطات والتى تغذى جميع النجوع والقرى بأبو الريش قبلى ، ومنطقة الرقبة وبنبان قبلى .

لا إصابات بنزلات معوية



ورداً علي ما تردد مؤخراً وأنتشار شائعة حجز أعداد كبيرة من المواطنين بالمستشفيات مصابين بنزلات معوية لوجود تلوث بمياه الشرب فى بنبان وأبو الريش وبهاريف ، أكد الدكتور محمد سعيد مدير عام الصحة بأسوان على أن هذه الكلام عارى تماما من الصحة وغير وارد على الإطلاق حيث لايوجد أى حالات تسمم أو نزلات معوية بسبب تلوث مياه الشرب فى هذه المناطق أو غيرها داخل نطاق المحافظة ، والتى لو حدثت ستكون الحالات المصابة بالآلاف ، مشددا على أن المحتجزين لإصابتهم بنزلات معوية بمستشفيات الجامعة والمسلة والصداقة الجديد وإدفو وكوم أمبو ودراو ونصر النوبة لا يتعدوا ٢٨ حالة مصابين بنزلات معوية بسبب فيروسات الأمراض الموسمية ، أو تناول أطعمة ملوثة ، وهذا طبيعى خلال هذه الفترة من فصل الصيف ، ومن جانبه ناشد المهندس عبد الصبور الراوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى المواطنين بعدم الإنسياق وراء ما يردده البعض من إشاعات على مواقع التواصل الإجتماعى حيث كان شخصيا على رأس لجنة ميدانية قامت اليوم بالمرور على عدد من محطات مياه الشرب والمرشحات تتضمن المختصين بمعامل التحاليل المتنقلة من الشركة ومديرية الصحة والتى أكدت نتائج تحليلها خلو المياه من أى تلوث ، كما أن نسب الكلور والشبه طبيعية .

وتنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء..التنسيق بين محافظ أسوان ووزراء الصحة والإسكان لإيفاد فرق طبية مركزية وفنية للمرور على المنازل والمستشفيات ومحطات المياه للوقوف على الأسباب الحقيقية لحالات الأعياء والنزلات المعوية .. وفحص العينات أثبتت أن مياه الشرب سليمة

وبعد رصد حالات إعياء ونزلات معوية بمناطق أبو الريش ودراو بأسوان قام محافظ أسوان بالتنسيق مع كل من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان ، وأيضاً المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإيفاد فرق طبية مركزية متخصصة من وزارة الصحة بقيادة الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان ، وأخرى فنية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تستهدف المرور الميدانى على محطات ومرشحات وخطوط مياه الشرب بهذه المناطق وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حيث أن فحص العينات من المحطات والمرشحات والمنازل أثبتت أن مياه الشرب سليمة وليست السبب فى إصابة هذه الحالات ، ولذا سيتم الإستقصاء عن الأسباب الحقيقية لحدوث هذه الحالات سواء كانت من الفيروسات المرضية أو تناول الأطعمة أو المشروبات ، ولاسيما أن ذلك يحدث بشكل مستمر فى فصل الصيف ، وسوف تقوم هذه الفرق بدخول المنازل وآخذ عينات مياه منها ، وكذلك المرور على المستشفيات للتأكد من وصول الرعاية الصحية لكافة المصابين ، وآخذ عينات منهم للتحليل ، وكذا المرور على محطات المياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه سيتم الإستمرار فى شن الحملات المكبرة على الأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، والتى تضم لجان مشتركة من الصحة والتموين والطب الوقائى والبيئة والمحليات للمرور على المطاعم والمحلات وسلاسل الهايبر والمجمعات الإستهلاكية لمتابعة مستوى جودة وصلاحية الأطعمة والمشروبات للإستهلاك الآدمى .

مشدداً على أنه سيتم إتخاذ إجراءات رادعة فى حالة ضبط أى مخالفات ستصل إلى غلق المنشأة مع إحالة صاحبها إلى النيابة العامة بتهمة تعريض سلامة وحياة المواطنين للخطر .

عقد محافظ أسوان إجتماعاً مع مديرى المستشفيات حضره الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان ، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ .

وخلال الإجتماع شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى داخل المستشفيات لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة لأى حالات طارئة مصابة بأى أمراض معوية سواء كانت ناتجة عن الفيروسات المرضية أو تناول الأطعمة أو المشروبات ، وخاصة أن ذلك يحدث بشكل مستمر فى فصل الصيف .

مكلفاً بأن يتم تواجد أطقم الأطباء والتمريض على مدار اليوم داخل كافة المستشفيات بمختلف المراكز والمدن للتعامل مع أى حالات مرضية ، وتوفير العلاج المناسب لها لسرعة التماثل للشفاء بشكل كامل .

شهد الإجتماع قيام وزارة الصحة والسكان بتقديم دورة تدريبية عن طريق برامج التواصل الإفتراضية ( زووم ) لتوعية الأطباء والعاملين بنطاق محافظة أسوان بأسلوب التعامل الأمثل مع حالات النزلات المعوية حيث قام بالتدريب الدكتور شريف وديع مستشار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار وذلك من خلال عرض أهم البروتوكلات فى العلاج والمتابعة للحالات المصابة وذلك فى حضور الأطباء المتخصصين ورؤساء الأقسام من مختلف المستشفيات .

موسم سياحي جديد

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لإستعراض الأفكار والمقترحات الهادفة للنهوض بالقطاع السياحى ، والظهور بالشكل المشرف الذى يليق بالمكانة التاريخية لعروس المشاتى .

وأثناء الإجتماع كلف الدكتور إسماعيل كمال بإعداد برنامج تفصيلى متكامل للإحتفال باليوم العالمى للسياحة بحيث يرتكز على تحديد المسئوليات والتكليفات من خلال مجموعات عمل محددة لتنفيذ حزمة متنوعة من الأنشطة والبرامج الفنية والثقافية والرياضية والترفيهية بمختلف المدن والمراكز ، وتحميلها على (QR Code) لإضفاء الأجواء الإحتفالية للزائرين من الأفواج السياحية ، وأيضاً لمواطنى المحافظة .

مؤكداً على أن التنظيم والإعداد الجيد لهذا الحدث الهام سيكون بداية قوية لإستقبال الموسم السياحى الجديد وتنشيط وزيادة الحركة السياحة الوافدة لأسوان لؤلؤة الجنوب .

مهلة شهر للشركة المنفذة لمشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بشارع كسر الحجر

إحلال وتجديد الصرف الصحي



أعطى محافظ أسوان مهلة للشركة المنفذة للإنتهاء من مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بشارع كسر الحجر وسط مدينة أسوان وذلك فى موعد أقصاه شهر من آلان ، وفى حالة عدم إلتزام الشركة بإنهاء الأعمال بشكل كامل وفقاً للموعد المحدد سيتم إلغاء التعاقد معها .

ووجه الدكتور إسماعيل كمال مدير إدارة المرور بالتعاون مع شركة مياه الشرب من خلال تعديل المسارات فى مناطق الأعمال الجارية بالمشروع ، مع عقد إجتماعات أسبوعية برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات لمتابعة معدلات الإنجاز ومستويات الأداء والوقوف على نسب التنفيذ وعرض الموقف أولاً بأول على المحافظ شخصياً لضمان الإنتهاء من هذا المشروع الحيوى والهام على أكمل وجه .

مكلفاً مديرية الطرق بالبدء بالتوازى فى تنفيذ الرصف فى الأماكن التى يتم نهو الأعمال بها ، على أن يتم التأكد تماماً من سلامة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ، وخاصة فى مطلع الشيخ هارون وأمام كلية الدراسات الإسلامية وعدم وجود طفح بها ، مع نهو العداية للشارع حتى يتسنى تنفيذ أعمال الرصف ، وبالتالى عدم إهدار للمال العام .

ترخيص التكتوك



أعلن محافظ أسوان عن فتح باب الترخيص لمركبات التوك توك الغير مرخصة بنطاق مركز ومدينة أسوان بدءاً من باكر الثلاثاء 17 سبتمبر الجارى ، ويتم التقديم بالمركز التكنولوجى بمبنى ديوان عام المحافظة حيث يأتى ذلك بهدف تحقيق السيطرة المرورية الكاملة على هذه المركبات ، وتقنين أوضاع أصحابها وسائقيها ، مشدداً على إلزام سائقى مركبات التوك توك بخطوط سير محددة ، وأن تتضمن الرخصة أيضاً تحديد مناطق التمركز لها ، على أن يتم بالتوازى قيام لجنة السيرفيس بضبط أى مخالفات ، تواكباً مع الحملات التفتيشية التى يتم تنظيمها من جانب المرور ، ويتم مصادرة مركبات التوك توك الغير ملتزمة .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أننا سنعمل لتوفير كافة مقومات النجاح لهذه التجربة ، ومواجهة أى تحديات حتى يتسنى تعميمها على باقى المراكز والمدن بشكل متتالى ، موجهاً مسئولى الوحدة المحلية وإدارة المرور بعدم السماح بالإفراج عن الحجز الإدارى لأى مركبات إلا بعد القيام بإنهاء إجراءات الترخيص لها وفقاً للشرواط الواجب توافرها للترخيص للمركبة لأول مرة / التجديد .

1519 مدرسة جاهزة للعام الدراسي





وإستكمالاً لسلسلة الجهود المكثفة التى يتم تنفيذها لتحقيق الجاهزية الكاملة بكافة مدارس المدارس لإستقبال العام الدراسى الجديد 2024/ 2025 ، عقد محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً مع القيادات التعليمية ، مؤكداً على أنه سيقوم بزيارات مفاجئة للإطمئنان على سير العملية التعليمية وحسن المعاملة بين المعلم والطالب ، والتأكد من إلتزام الطلاب بالحضور فى ظل الإجراءات الجديدة التى تنتهجها وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف ، والتى تستهدف تذليل العقبات والتغلب على التحديات بأفكار ورؤى مستنيرة ، وسد العجز للمدرسين بحيث يكون بكل فصل دراسى معلم .

وكلف إسماعيل كمال بقيام لجنة مشتركة من التربية والتعليم والأبنية التعليمية لمراجعة قرارات التخصيص والمسميات للمدارس لتوحيد أسلوب وآلية العمل ، والقضاء على أى معوقات إدارية ، مؤكداً على أهمية التواصل بين مديرى الإدارات التعليمية والمواطنين بنطاق كل مركز ومدينة لتوضيح موقف المدارس الجارى العمل فيها حتى يتسنى تعريفهم بحجم الإنجازات التى تبذلها الحكومة بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وهو ما يعود بالنفع عليهم وعلى أبنائهم لتوفير صروح تعليمية نموذجية ، وهو ما تحقق على أرض الواقع بدخول 16 مدرسة جديدة للخدمة ليصل عددها إلى 1519 مدرسة والتى تمثل مختلف المراحل التعليمية بواقع 10 ألاف و 600 فصل دراسى ، ولتستقبل 409 ألف و 947 طالب وطالبة .

كما أطمأن المحافظ على موقف وصول الكتب المدرسية للمراحل المختلفة حيث تم توريد 99 % لمرحلة رياض الأطفال ، و 88 % لمرحلة التعليم الإبتدائى ، و 85 % لمرحلة التعليم الإعدادى والثانوى العام ، بالإضافة إلى 75 % لمرحلة التعليم الفنى .

لقاءات جماهيرية

واصل محافظ أسوان لقاؤه الأسبوعى مع المواطنين وعقب إستماعه لشكوى 90 مواطن ومواطنة ، وجه الدكتور إسماعيل كمال مدير الرى بسرعه تنفيذ أعمال التطهير وتبطين الترع الرئيسية والفرعية بوادى عبادى بمركز إدفو لتيسير وصول المياه وتغذية كافة الأراضى الزراعية المحددة بالزمام ، مع ضمان توفيرها بالكميات الكافية لزراعة المحاصيل الزراعية المختلفة .

وكلف بإيفاد لجنة من مسئولى الأبنية التعليمية للمعاينة الميدانية لأحد المواقع لدراسة إستغلاله فى إنشاء مدرسة بقرية الشطب بالحجز بحرى بإدفو .



خط تعبئة جديد لاسطوانات الغاز

إلتقى محافظ أسوان بالمحاسب حسن بدوى رئيس مجلس إدارة شركة بوتاجاسكو حيث تناول اللقاء التنسيق لقيام الشركة بإنشاء خط تعبئة ثابت وسعات تخزينية لإسطوانات البوتاجاز بالمنطقة الصناعية بالعلاقى لتوفير 6880 أسطوانة يومياً ، وهو الذى يتكامل مع توفير 1200 أسطوانة أخرى من محطة التعبئة المتنقلة لأسطوانات البوتاجاز سواء للجمهور أو المستودعات بهدف تحقيق التوازن المطلوب ، وتوفير هذه السلعة الحيوية والهامة بسعر المصنع للأسطوانة المنزلية .



وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالتعاون المثمر والبناء لشركة بوتاجاسكو لتوفير إسطوانات البوتاجاز لمواطنى أسوان مما يساهم بشكل مباشر فى القضاء على أى شكاوى جماهيرية ، ومنع إستغلال بائعى الأسطوانات للمغالاة فى سعرها ، علاوة على عدم وجود أى إحتكار لهذه السلعة الهامة ، مؤكداً على تقديم كامل الدعم لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل .

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