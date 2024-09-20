كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة بسرعة التوجه إلي شارع المضرب الموازي لشارع الأتوبيس الجديد رفقة لجنة هندسية متخصصة لمعاينة الشروخ التي حدثت الطبقة الاسفلتية بالشارع من ناحية ترعة المنصورية للوقوف علي الأسباب ومدى وجود خطورة من عدمه علي العقارات المحيطة.

محافظ الدقهلية يكلف لجنة لكشف أسباب حدوث شرخ بأحد شوارع المنصورة:

وانتقل " رئيس حي شرق المنصورة" حيث تبين وجود شروخ الطبقة الاسفلتية بشارع المضرب وليس هبوط أرضي بسبب قيام أحد المواطنين بأعمال إنشاء أساسات مشروع سكني يقع علي شارع المضرب وشارع الاتوبيس الجديد من ناحية ترعة المنصورية.

وتسببت الأعمال الإنشائية في حدوث تصدعات بالاسفلت وميل للسور المحيط بموقع العمل وميل في بعض أعمدة الكهرباء نتيجة سحب المياه الجوفية من الموقع أثناء تنفيذ الأعمال.



وقامت اللجنة الهندسية التابعة للحي بالدخول الى الموقع ومتابعة الأعمال حيث تبين تنفيذ خوازيق سند بطول الموقع المطل علي الشوارع و مربوطة بشدادات وتم تنفيذ الخوازيق الميكانيكية وتم الانتهاء من صب الخرسانه العاديه بكل الكمية المطلوبة لتأمين الموقع .



كما قامت اللجنة الهندسية المختصة بمعاينة المنازل المقابلة للموقع للتأكد من وجود اضرار او أي خطورة علي المنازل وتم التأكد من عدم وجود أي أضرار أو خطوره بالمنازل ، وتم إلزام مالك المشروع بإعادة رد الشئ لأصله ورصف المنطقة المتضررة بالشارع فور الانتهاء من أعمال تنفيذ الأساسات.



واستدعى " رئيس حي شرق " المعدات والعمال وإزالة مواطن الخطورة بالموقع وهدم السور المائل والتنسيق مع شركة الكهرباء و الاستعانة بفنيين ومهندسي الشركة وإعادة تركيب الأعمدة المائلة ، بالإضافة إلي إغلاق شارع المضرب امام الموقع لمنع مرور السيارات لتقليل الأحمال علي التربة لحين الانتهاء من أعمال الأساسات والحوائط الساندة و التنبيه مشدداً علي مالك المشروع والشركة المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من الأعمال في اقرب وقت مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة .



وطمأن محافظ الدقهلية المواطنين المقيمين بالمنازل المقابلة المحيطة بالموقع بأن الأمور مستقرة وتحت السيطرة ولا توجد أي خطورة علي منازلهم وهناك متابعة دقيقة من فريق هندسي متخصص من الحي يومياً للموقع .

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