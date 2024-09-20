«بايدن» يوجه بمواصلة طرح مقترح يوافق عليه الطرفان لوقف إطلاق النار بالمنطقة

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الرئيس جو بايدن وجه بمواصلة العمل لمعرفة إمكانية طرح مقترح، يوافق عليه الطرفان لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان والإفراج عن المحتجزين، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز».



وتابع البيت الأبيض، "لا علم لدينا بشأن إخطار مسبق بخصوص الهجمات الإسرائيلية على بيروت".

وأشار، إلى أنه لا يزال يؤمن بأن الحل الدبلوماسي في الشرق الأوسط هو أفضل طريق للمضي قدمًا".

وأكد البيت الأبيض أنه لم يفقد أحد الأمل في صفقة للإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة.

وطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة، إزاء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقال «ميقاتي»، إن الضربة الإسرائيلية تظهر أن إسرائيل لا تضع وزنًا لأي اعتبارات إنسانية وقانونية وأخلاقية.



ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن مصدرين أمنيين، بأن المستهدف في هجوم إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت هو القيادي بحزب الله «إبراهيم عقيل»، ومصيره غير معروف.

وكانت قد انفجرت الأيام الماضية، أجهزة اتصال «البيجر» التابعة لعناصر حزب الله، والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير من الأشخاص وإصابة أكثر من 2800 آخرين.

ورغم أن إسرائيل امتنعت عن الإعلان صراحة عن مسؤوليتها عن العملية، إلا أن الدلائل تشير إلى تورطها فيها حيث نقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن مسؤولين أميركيين مطلعين قولهم أن إسرائيل نفذت عمليتها ضد حزب الله الثلاثاء بـ إخفاء مواد متفجرة داخل دفعة جديدة من أجهزة اتصال تايوانية الصنع، تم استيرادها إلى لبنان.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان، تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

ويشهد الشرق الأوسط توترات ومخاوف كبيرة من حدوث حرب إقليمية ترجع إلى عدة أسباب منها، حرب إسرائيل على قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 ومازالت مستمرة حتى الآن.