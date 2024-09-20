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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

صفارات الإنذار تدوى فى صفد وكريات شمونة شمالى إسرائيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل، منذ قليل، بأن صفارات الإنذار تدوي في صفد وكريات شمونة وعدد كبير من البلدات شمالي إسرائيل.

وفي سياق متصل، قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إنه لا يوجد بعد أي تقارير عن خسائر بشرية جراء الهجمات الصاروخية التي شنها حزب الله اللبناني.

وقد أطلق حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، عدة رشقات صاروخية من صواريخ الكاتيوشا، استهدفت المقر المستحدث للفرقة 91 في إييليت هشاحر، ومقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36 بجيش الاحتلال في ثكنة ‏العليقة، ومقر الدفاع الجوي والصاروخي التابع لقوات الاحتلال في ثكنة كيلع بصليات، ومقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف التابعة للاحتلال.
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن نحو 50 منزلا تضررت في المطلة بالجليل الأعلى منذ فجر الخميس حتى صباح اليوم بسبب القصف من لبنان.

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