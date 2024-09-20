أفادت وكالة الانباء الفرنسية"أ ف ب" عن مصدر مقرب من "حزب الله" تأكيد مقتل إبراهيم عقيل قائد قوة الرضوان في غارة الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقتل قائد قوة الرضوان ابراهيم عقيل، اليوم الجمعة جراء غارة اسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أكد مصدر مقرب من الحزب لوكالة فرانس برس، في وقت قالت إسرائيل إنها شنت ضربة "دقيقة".

وذكر برنامج مكافآت من أجل العدالة، التابع للوزارة، في بيان أن عقيل، المعروف أيضا باسم "تحسين"، هو عضو في أعلى هيئة عسكرية في حزب الله.

وكتب البرنامج في تغريدة: "قبل 40 سنة في تاريخ هذا اليوم، شاركت منظمة الجهاد الإسلامي، التي كان إبراهيم عقيل عضوا فيها، في تفجير السفارة الأميركية في بيروت. هل عندك تبليغ؟ اتصل بنا! قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة".