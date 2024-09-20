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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى تشيد بجهود العيادة القانونية بحقوق عين شمس

حقوق عين شمس
حقوق عين شمس
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أشارت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى (اليونسترال) فى تقرير صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن بعضا من الملخصات والتعليقات القانونية على الأحكام القضائية الصادرة تطبيقا للقوانين النموذجية والاتفاقيات الدولية التى تبنتها اللجنة قد تم تحضيره من خلال العيادة القانونية بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

وفى هذا الشأن، تقدم محمد صافى، عميد الكلية، بالشكر والتقدير لفريق العيادة القانونية بالكلية بإشراف شريف العطافى، الأستاذ المساعد بقسم القانون المدنى، ومجموعة العمل التى شاركت فى التعليق على الأحكام وتلخيصها، وهم المدرس المساعد أميرة سامى بقسم القانون المدنى، والمدرس المساعد رنا محمد بقسم القانون المدنى، والمدرس المساعد نوران سامى بقسم القانون التجارى.

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