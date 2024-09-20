صلاح التيجاني أمام جهات التحقيق: الفتاة تُشهر بي لرفضي زواجها من نجلي

نفى الشيخ صلاح الدين التيجاني، أمام جهات التحقيق، جميع الاتهامات الموجهة إليه بالتحرش بفتاة، مؤكدًا أن هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة.

وتواصل الجهات المختصة بشمال الجيزة، التحقيقات مع الشيخ صلاح الدين التيجاني حول ما نسب إليه من اتهامه بالتحرش بفتاه تدعى خديجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وواجهت جهات التحقيق صلاح التيجاني بأقوال الفتاة والتهمة المنسوبة إليه، فيما أنكر التيجاني جميع التهم المنسوبة إليه، مشيرًا إلى أن الفتاة تدعى عليه بسبب رفضه زواجها من نجله، بعدما علم بأنها ليست سوية نفسيًا.

واتهم التيجاني، الفتاة بالتشهير به وبسمعته وسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

القبض على صلاح الدين التيجاني

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، قد ألقت القبض على الشيخ صلاح الدين التيجاني فجر اليوم الجمعة على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة، كما تقدم التيجاني ببلاغ يتهم فيه الفتاة ووالدها بالتشهير به.

وكشفت أجهزة الأمن في وقت سابق، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اتهام إحدى السيدات، أحد الأشخاص مدعيةً كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية" بالتحرش بها وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن.

يذكر أن الطريقة التيجانية قد نشرت بيان تتبرأ فيه من الشيخ صلاح الدين التيجاني، وأنه قد سبق فصله من الطريقة، علاوة على إنها اتخذت إجراءات قانونية ضده، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعرض الطرفين على النيابة للتحقيق.

خديجة تتهم التيجاني بالتحرش

الحكاية بدأت بعدما دونت فتاة تدعى «خديجة خالد» تعمل مهندسة معمارية، وتقيم في روسا عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك، منشورًا الثلاثاء الماضي، اتهمت خلاله الشيخ صلاح الدين التيجاني، بالتحرش عن طريق إرساله صورًا مخلة بالآداب مصحوبًا بكلام غير لائق في مراسلات بينهما على تطبيق «ماسنجر».

وتضيف خديجة: «هناك علاقة قوية بين عائلتي وبين الشيخ التيجاني ترجع لأكثر من 21 عامًا، كان عمري 7 سنوات، هذا الرجل غزا حياتنا بعمق لدرجة أنه كان يتخذ خيارات أمورنا اليومية، حتى خرجت من هذه الطائفة بعد الذهاب إلى العلاج من الصدمات الشديدة التي سببتها لي».

وسردت خديجة قصتها مع الشيخ التيجاني، بأنه «ليس متلاعب رئيسي فحسب، بل متحرش جنسي أيضًا، ففي عام 2016، وهي في سن الـ21 سنة أرسل لها الشيخ صورة إباحية لشخصين مستلقيين فوق بعضهما البعض عاريين متبوعة برسالة جنسية وهي «مُشتاق»، يلمح إلى أنه يفتقد هذا، متبوعًا بالاعتذار و«إيموشن» الضحك.

الشات سبب الأزمة بين التيجاني وخديجة

التيجاني يحرر محضر سب وقذف ضد خديجة

من جانبه، حرر صلاح الدين التيجاني، مكتوف الأيدي أمام تلك الاتهامات، وعلى الفور حرر المحضر رقم 9 أحوال بتاريخ 16 سبتمبر 2024، اتهم فيه بالسب والقذف والتشهير كل من روج منشور اتهامه بالتحرش.