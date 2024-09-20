المنيا.. مركز شباب تل بنى عمران بديرمواس ينظم معسكر "شارك - نظف" الكشفي

نظم مركز شباب تل بنى عمران بديرمواس معسكرًا كشفيا تحت شعار “شارك - نظف” بمشاركة 20 عضوًا من فريق الكشافة بالمركز.

وبدأ المعسكر بطابور الصباح وتحية العلم و كلمة مشرف النشاط حول موضوع المعسكر و توزيع الوجبات الجافة على المشاركين و إستكمال تنفيذ باقي فقرات برنامج المعسكر .

وعلى هامش المعسكر، أقيمت مباراة ودية بين الأعضاء المشاركين في المعسكر و ذلك عقب الإنتهاء من تنفيذ برنامج المعسكر و الذي تم فيه إزالة أوراق الأشجار من أرض الملعب و تنظيفه.

ويأتي ذلك فى إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة و توجيهات مدير عام مديرية الشباب الرياضة بالمنيا بتنفيذ معسكرات كشافة و جوالة و خدمة عامة و ذلك لتنمية الحس البيئي و الجمالي و تنمية الاعتماد على النفس و الثقة بالنفس و تحديد القدرات الشخصية و كيفية استخدامها.