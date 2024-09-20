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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المنيا.. مركز شباب تل بنى عمران بديرمواس ينظم معسكر "شارك - نظف" الكشفي

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نظم مركز شباب تل بنى عمران بديرمواس معسكرًا كشفيا تحت شعار “شارك - نظف” بمشاركة  20 عضوًا من فريق الكشافة بالمركز. 

وبدأ المعسكر بطابور الصباح وتحية العلم و كلمة مشرف النشاط حول موضوع  المعسكر و توزيع الوجبات الجافة على المشاركين و إستكمال تنفيذ باقي فقرات برنامج المعسكر .

وعلى هامش المعسكر، أقيمت مباراة ودية بين الأعضاء المشاركين في المعسكر و ذلك عقب الإنتهاء من تنفيذ برنامج المعسكر و الذي تم فيه إزالة أوراق الأشجار من أرض الملعب و تنظيفه.

ويأتي ذلك فى إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة و توجيهات مدير عام مديرية الشباب الرياضة بالمنيا بتنفيذ معسكرات كشافة و جوالة و خدمة عامة و ذلك لتنمية الحس البيئي و الجمالي و تنمية الاعتماد على النفس و الثقة بالنفس و تحديد القدرات الشخصية و كيفية استخدامها.

مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب