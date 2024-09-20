خبير استراتيجي: حزب الله دمر 1000 مرصد لإطلاق الصواريخ بمناطق إسرائيلية

قال ناجي ملاعب، الخبير العسكري الاستراتيجي، إن أمين عام حزب الله حسن نصر الله وصف في خطابه بالأمس، أن العمليات التي تقوم بها دولة الاحتلال بأنها مجزرة، لأن التعافي منها يلزمها وقت طويل، لافتا إلى أن هناك رعيل متكامل من حزب الله، حيث إنه يلزم على كل من يحمل جهاز اللاسلكي، سواء كان إداري أو أمني التخلص منه وعدم استخدامه مرة أخرى، مما يضع الحزب في أزمة.

وأضاف «ملاعب»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أجهزة الاتصالات اللاسلكية عصب العمليات العسكرية، ولكن ما ثبت أن الرعيل العسكري المتواجد بالجبهة الشمالية لم يتأثر من تلك العملية التفجيرية، حيث إنه من الممكن لم يكن يستخدم أجهزة نداء من هذا النوع.

ولفت إلى أن حزب الله قامت بشن عدة غارات، دمرت 1000 مرصد لإطلاق الصواريخ تجاه مناطق إسرائيلية، موضحا أن هذه الغارات كانت من ضمن رد حزب الله على ما تفعله دولة الاحتلال من استهدافات والقصف على الجبهة، ولكن الجبهة لم تتأثر، وأن ما تأثر هو مراكز القيادة ومراكز الاتصال، موضحا أننا رئيس الأركان الإسرائيلي افيف كوخافي رسم استراتيجية ليتوجه جيش الاحتلال بالعمل على تجفيف منابع حزب الله، والجانب الأمريكي على هذه الاستراتيجية.