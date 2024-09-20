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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على بيروت

صاروخ
صاروخ
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نفذت القوات الإسرائيلية غارة مستهدفة على العاصمة اللبنانية بيروت بعد ساعات فقط من إطلاق حزب الله أكثر من 100 صاروخ على إسرائيل، بحسب ما ذكرت صحيفة "اندبندت" البريطانية اليوم الجمعة.

وكان هدف الضربة قائد عمليات حزب الله إبراهيم عقيل، بحسب ما أفاد مصدر أمني لوسائل إعلام إسرائيلية.

جاء ذلك بعد أن أطلق حزب الله ما بين 140 و 150 صاروخا فوق الحدود اللبنانية على إسرائيل بعد ظهر اليوم الجمعة.

وفي الليل هاجم الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 100 موقع لإطلاق صواريخ حزب الله في جنوب لبنان، حيث حذرت بيروت من أن الصراع خارج نطاق السيطرة.

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