قطع الكهرباء بإهناسيا وبني سويف من السبت إلى الأربعاء للصيانة

أعلن قطاع الكهرباء ،أنه تقرر فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق والقرى بمركزي إهناسيا وبني سويف، على مدار أيام"السبت، الاثنين ،الثلاثاء والأربعاء 21 و23 و24 و25سبتمبر الجاري ، اعتباراً من 10 صباحا وحتى 12ظهرا ، وذلك ضمن برنامج أعمال فرق صيانة مغذيات الجهدين المتوسط والمنخفض والتي تخدم تلك المناطق

وبحسب البيان الوارد من قطاع الكهرباء ، تقرر قطع التيار "السبت" عن قرى (منشأة الحاج، ومنهرة، بهنموه)ويوم "الاثنين" عن قرى ( العواونة ، كوم الرمل ، منيل هاني) بإهناسيا، ويوم "الثلاثاء "عن قرى (دموشيا ، خلوصيا) مركز بني سويف ، ويوم" الأربعاء"عن منطقة ري شباب الخريجين/إهناسيا ، وذلك لمدة 3 ساعات ، بحسب الأيام والفترات والمناطق الموضحة عاليه

ويتقدًم القطاع باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي،مناشدا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة