بعد رسالته المؤثرة.. المتحدة تتعاقد مع الفنان أحمد عزمي بموسم رمضان 2025

وقع المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمرو الفقي، عقد عمل فني مع الفنان أحمد عزمي في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2025، وذلك استجابة من الشركة بعد مناشدته بالعمل معهم.

ونشر الفنان أحمد عزمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تجمعه بالمدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمرو الفقي أثناء توقيع عقد عمل فني للموسم الرمضاني 2025، معلقا، "شكرا لكل أساتذتي وزملائي وللجمهور العظيم على دعمكم ومساندتكم الرائعة وكلامكم اللي هيفضل وسام على صدري، كل الشكر والتقدير للشركة المتحدة، هذا الصرح الإعلامي الكبير في الشرق الأوسط وللدور العظيم الذي تقوم به".

وتابع: "التقيت اليوم بالأستاذ عمرو الفقي المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم بفضل الله توقيع عقد لعمل فني لرمضان القادم بإذن الله.. ادام الله فرحتكم ومحبتكم واللي جاي أحلي

اللهم لك الحمد"

وكان الفنان أحمد عزمي قد كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رسالة مؤثرة أمس الخميس أعرب فيها عن مدى استيائه وحزنه لتغيبه عن الساحة الفنية في الفترة الأخيرة لعدم توافر فرص عمل له قائلا: "صباح الخير.. ومع الأيام الأولى في عام جديد من حياتي أدعو الله تعالى أن يرزقني وإياكم بنعمة الرزق والعمل وأتمنى أن يتيح لي السادة المسئولين عن الشركة المتحدة، فرصة للمشاركة في أعمالهم المتميزة".

وتابع: "خرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 2006 وشاركت في العديد من الأعمال وحصلت من خلالها علي جوائز، وحصلت على جائزة أحسن ممثل دور ثاني عن فيلم الأبواب المغلقة «المهرجان القومي للسينما.. أحسن ممثل دور ثاني من مهرجان الإعلام عن مسلسل الجماعة.. أحسن ممثل مهرجان الإسكندرية "قبلات مسروقة" جائزة خاصة من لجنة التحكيم عن فيلم الوعد".

وواصل: "وخلال الأعوام الثلاثة الماضية قدمت أعمالا في كثير من الدول العربية ومع كبار النجوم.. مسرحية "الملك لير" مع النجم يحي الفخراني والتي عرضت في مهرجان الترفيه بالمملكة العربية السعوديه ومسلسل "حرب الجبالي" مع صادق الصباح "لبنان"، كما قدمت لشبكة راديو وتليفزيون العرب برنامج أعمال خالدة وفيلم "المنبر" الإمارات العربية المتحدة.. ومع ذلك لم يعرض علي أي عمل".