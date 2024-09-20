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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 19 محضرا والتحفظ على مواد غذائية فاسدة ببني سويف

جانب من حملة الأغذية
جانب من حملة الأغذية
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 أعدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، قيام إدارة الطب الوقائي بقيادة د. أمنية حسن ،عن طريق فريق من مراقبة الأغذية بالمديرية ومكتب الأغذية بالمرور علي 9 منشآت غذائية بمركز ببا، وذلك تحت إشراف الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية.

 أسفرت الحملة عن تحرير 19 محضر لمخالفات عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وسحب 3عينات لفحصها معمليًا، بجانب إعدام 16كجم مواد غذائية نالفة، فما تم رصد إحدى المنشآت  تعمل بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة حيالها .

ياتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمدهانى غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابةوالتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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