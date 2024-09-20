مدارس الغربية تتزين لاستقبال أكثر من مليون طالب مع بداية العام الدراسي الجديد

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جاهزية 2731 مدرسة بمراكز ومدن المحافظة تتزين لاستقبال اكثر من مليون طالب في بداية ايام العام الدراسي الجديد 2024 / 2025 م.

وأوضح أن المحافظة اتخذت العديد من الخطوات المبكرة، لاستقبال العام الدراسي الجديد فقامت بافتتاح معارض أهلا مدارس التي تطرح كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس والاحذية المدرسية بأسعار تنافسية لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور، كما قامت مديرية التربية والتعليم بتجديد دهان الاسوار و البوابات ومراجعة طفايات الحريق وجميع الوصلات الكهربائية وتجديد الأعلام وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية.

وكثفت المراكز والمدن أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين وذلك لتوفير الهدوء في محيط المدارس، مؤكدا علي ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل ظهور المدارس في أبهى صورها.

واشار المحافظ الى استمرار اعمال النظافة والتشجير داخل وخارج المدارس وزراعة الأشجار المثمرة والمساحات الخضراء مطالباً بتعميم أعمال التشجير بكافة الإدارات والمنشآت التعليمية بمشاركة قيادات وطلاب المدراس والعاملين بها ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" وزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة وزيادة المساحات الخضراء التي تقلل من التلوث والانبعاثات الكربونية وتحافظ على البيئة.

وأوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن عدد المدارس الجاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٧٣١ مدرسة بجميع المراحل التعليمية، فتم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة لعدد ١٦٥٦ مدرسة ،وتم الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لعدد ٢٦ مدرسة عام وفنى ، فضلا عن إنشاء عدد خمس مدارس جديد بقوة ١٢٧ فصل، كما تم سد العجز بالمواد الأساسية بجميع المراحل التعليمية على مستوى الإدارات التعليمية العشر وتم الاستعانة بالمعلمين الذين اجتازوا مسابقة ال٣٠ الف معلم وعددهم ١٧٥٣ معلم ومعلمة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعانة بالمعلمين الأصليين نظام الحصص أو الأجر أو حملة المؤهلات التربوية.

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