بتكلفة 9 ملايين جنيه.. أوقاف كفر الشيخ تفتتح مسجدا بدسوق

أعلن، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد العتيقي بشباس الملح بمركز دسوق، بمساحة 400 متر وبتكلفة 9 مليون، وسط فرحة الأهالي، بحضور الشيخ عطا بسيوني وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والشيخ حمدي جعفر مدير إدارة دسوق بحري، وعلماء الأزهر والأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية.

وذلك امتدادًا لسلسلة من الافتتاحات التى تواكب الجمهورية الجديدة، والتى تأتى فى إطار تكثيف الجهود للإنتهاء من الإحلال والتجديد لجميع المساجد، تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف».

قال محافظ كفرالشيخ، أن المساجد هى بيوت الله تعالى، وهى منارة للعلم والمعرفة، ودورها لا يقتصر على الصلاة فقط، بل تمتد إلى نشر الوعى الدينى والثقافى وتعزيز القيم الإيجابية فى المجتمع، داعيًا أئمة المساجد إلى بذل المزيد من الجهود فى نشر القيم الإسلامية السمحة وتعزيز التسامح والوحدة بين أبناء المجتمع، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف فى بناء المساجد وتطويرها، وحرصها على نشر الفكر الوسطى المعتدل.

من جانبه أكد الشيخ عطا بسيوني وكيل الوزارة، أن جميع المساجد قد إلتزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والإستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.

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