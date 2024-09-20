طائرة (إف 35) إسرائيلية تغير على الضاحية الجنوبية لبيروت

أوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة "بيروت".

وذكرت الوكالة أن طائرة حربية معادية من طراز «F35» شنت غارة بصاروخين مستهدفة مبنى "شقة" في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية.

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بورود معلومات أولية عن وقوع غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وسماع دوي انفجار الآن في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

كما قال مراسل القاهرة الإخبارية: هناك معلومات أولية عن استهداف الطيران الإسرائيلي لمنطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية بغارة على الأقل.