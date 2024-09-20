الجابر: برامج تدريب متطورة لبناء كوادر وطنية مؤهلة للعمل في قطاع الطاقة

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس مؤتمر COP28، ,العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» أننا نسعي إلى توفير برامج تدريب متطورة تهدف لبناء كوادر وطنية مؤهلة للعمل في قطاع الطاقة وقادرة على المساهمة بشكل فعال في خطط التنمية المستدامة في الدولة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.



وأوضح أن «أدنوك» توفر برامج تدريب متطورة تهدف لبناء كوادر وطنية مؤهلة للعمل في قطاع الطاقة، تماشيًا مع توجيهات القيادة بالاستثمار في تطوير قدرات أبناء الإمارات، مشددا على أن أهمية تأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدهم بأحدث الأدوات والتقنيات الحديثة، التي تعزز خبراتهم ومعارفهم في التطبيقات التكنولوجية، وتساهم في تعريفهم بالفرص المستقبلية المتاحة للاستفادة من الحلول القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأكد حرص «أدنوك» على الاستفادة من التقنيات المتطورة لدعم جهودها الهادفة إلى المساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

واطلع الجابر على مشروع توسعة حرم أكاديمية أدنوك الفنية في منطقة الشوامخ، والذي يتضمن إنشاء مبنيين جديدين لتلبية الطلب المتزايد على المتدربين من شركات مجموعة «أدنوك»، وقاعات وفصول دراسية إضافية، وقاعات اختبار وتدريب عملي، ومرافق سكنية وترفيهية، وملاعب كرة قدم.

جاء ذلك خلال كلمته فى حفل تخريج 358 متدربًا دفعة 2024 من المتدربين في برامج «أكاديمية أدنوك الفنية» ضمن برامج التدريب الفني المتخصصة في قطاع الطاقة، لإعدادهم للعمل في المواقع والحقول المختلفة.