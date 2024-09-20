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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تشييع جثامين ثلاثة شهداء فلسطينيين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال على قباطية بالضفة الغربية

شهداء فلسطينيين
شهداء فلسطينيين
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شيع الفلسطينيون في بلدة قباطية جنوب محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، جثامين ثلاثة شهداء ارتقوا أمس الخميس خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على البلدة، الذي استمر قرابة 10 ساعات، وأسفر عن استشهاد 7 شبان وإصابة 11 آخرين.

وانطلق موكب تشييع الشهداء: مصطفى فيصل زكارنة (23 عاما)، ومحمد عمر كميل (27 عاما)، وشادي سامي زكارنة (36 عاما)، من ساحة المركز الطبي في البلدة، وصولا إلى منازل ذويهم لإلقاء نظرة الوداع عليهم، ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثامين قبل مواراتها الثرى في مقبرة الشهداء في البلدة، وفقا لوكالة "وفا" افلسطينية

وردد المشيعون الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، وبجريمة التنكيل بجثامين 4 شهداء في البلدة قبل احتجازها.

واحتجزت قوات الاحتلال عقب انسحابها من البلدة، ليلة أمس، جثامين الشهداء: فادي جودت حنايشة (27 عاما)، ومحمد خالد أبو الرب (28 عاما)، وعمر حمزة أبو الرب (24 عاما)، وأحمد ماهر زكارنة (28 عاما).

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