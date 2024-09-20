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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

احذر.. متحور كورونا الجديد ليس شرسا لكنه سريع الانتشار

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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مخاوف وقلق بعد انتشار متحور كورونا الجديد "xec"  في الكثيرمن الدول، وأن هذا الفيروس ليس شرسا بل سريع الانتشار ويعتبر أحد المتحورات ويحتوى علي عدة طفرات في بروتين باسيك الذي يستخدمه فيروس كورونا لانتشارالعدوي واختراق خلايا الجسم، ولهذا السبب هو يعد سريع الانتشار، وسهل العدوي من شخص إلي أخر ، وأفاد علماء الأوبئة  عن الأعراض والوقاية من الإصابة بأي مضاعفات مرتبطة بمتحور كورونا الجديد "xec" مثل باقي متحورات كورونا،وهي كالتالي :

-الحمى أو رعشة الجسم.

-السعال.

- ضيق أو صعوبة التنفس.

- التهاب الحلق.

- سيلان الأنف.

- فقدان حاسة التذوق أو الشم.

- التعب.

- آلام العضلات.

- الصداع.

- الغثيان أو القيء.

- الإسهال.

- تكسير الجسم.

وأفاد أستاذ علم إنتشار الأوبئة علي ضرورة الحماية من فرص الإصابة بمتحور كورونا الجديد "xec" عن طريق،  ارتداء الكمامة، تحديدا في الأماكن المغلقة والمزدحمة، منعا لانتقال العدوى، و غسل اليدين جيدا بالماء الجاري والصابون، و الابتعاد عن الأشخاص التي تظهرعليهم أي عرض، و الحفاظ على التباعد الاجتماعي عند التعامل مع الآخرين، كما يجب علي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل والأطفال الالتزام بتلك النصائح والارشادات الصحية ، لأنهم الأكثرعرضة للإصابة.

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