استشهاد 5 أطفال في غارة للاحتلال على الضاحية الجنوبية في بيروت

استشهد خمسة أطفال، وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بناية سكنية في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "طائرة حربية معادية من نوع F35 شنت غارة بصاروخين مستهدفة شقة في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية"، مشيرة إلى أن مركبات الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى المكان، وتعمل طواقمها على نقل الإصابات، وسط انتشار للجيش اللبناني.

وأضافت أن "الغارة المعادية جاءت في ساعة الذروة، ما تسبب بخسائر بشرية، وأحصي إلى الآن خمسة أطفال شهداء".

وألحقت الغارة الإسرائيلية، دمارا في الشقة المستهدفة، وفي باقي شقق البناية، وفي المركبات المركونة أمامها.