غداً.. فريق يد المنيا يبدأ مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة ملوي

يخوض فريق المنيا لكرة اليد، غداً السبت، أولى مبارياته بالدوري الممتاز في الموسم الجديد، بمواجهة فريق ملوي، في المباراة التي تجمع بينهما على صالة ستاد المنيا الرياضي.

وكان عقد الفريق الأول لكرة اليد بنادي المنيا عدة صفقات استعدادًا لمنافسات الدوري الممتاز في الموسم الجديد، و تم التدعيم بـ8 صفقات بجميع مراكز الفريق، حيث تم التعاقد مع اللاعب عبدالله محمود، قادماً من نادي هيئة قناة السويس، واللاعب عبدالمولى المعداوي قادماً من مركز شباب بيلا، واللاعب سعد ممدوح، قادمًا من نادي ملوي، واللاعب عبد العزيز ناصر قادما من ملوي والذي سبق له اللعب للمنيا لعدة مواسم.

كما تم التعاقد مع زياد معوض قادمًا من نادي تكرير بترول أسيوط، والحارس عبدالرحمن السوبكي قادماً من نادي ملوي، واللاعب أحمد عدلي، وسبق له اللعب للمنيا وملوي، واللاعب عبدالعزيز شيبوب قادمًا من نادي ملوي.

كما خاض فريق المنيا معسكرًا بالإسماعيلية لعب خلاله 4 مباريات قوية الأسبوع الماضي، استعدادًا لبدء المنافسات.

ويضم الجهاز الفني لفريق يد المنيا في الموسم الجديد كل من: محمد شعبان مديرًا فنيًا، أحمد راضي مدرب عام، وائل أبو الليل مدرب حراس مرمى، أحمد علي مُعد بدني، محمود عواد أخصائي إصابات ملاعب، ومحمود خليل المدير الإداري والمالي لقطاع اليد، وذلك تحت إشراف مصطفى فتحي نائب رئيس مجلس الإدارة.