فيديو.. عمرو مصطفى يطرح أحدث أغانيه “معرفش ينساني”

طرح الفنان عمرو مصطفى أغنية “معرفش ينساني” عبر قناته الرسمية على يوتيوب، ومختلف منصات الموسيقى في الوطن العربي.

أغنية "معرفش ينساني" من كلمات الشاعر الغنائي ربيع السيوفي وتوزيع جابور، وهي من ألحان عمرو مصطفى.

وتقول كلمات الأغنية:

وقال معرفش ينساني.. ومارتحش لحبيب تاني

رجع ليا ولعينيا.. ماليه الشوق

راجع يحلف بأيامي.. وشوفته بيبكي قدامي

ويشكيلي عذاب خلى .. ضميره يفوق

سيبته وبقول يا خسارة.. الدنيا صحيح دوارة

ودي غلطة مين لو فاكر.. إني مستنيه

حبنا بإيديه بقى ماضي.. وطبيعي أنسى ده العادي

وأهو شاف بعينيه.. الدنيا موقفتش عليه".

وأشار عمرو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى أن أغنية "ليها فيّا" التي طرحها قبل ما يقرب من شهرين عبر يوتيوب ومختلف منصات الموسيقى في الوطن العربي، قام بتصنيعها بواسطة الذكاء الاصطناعي سواء على مستوى الألحان أو التوزيع.

https://m.youtube.com/watch?v=ePbTdrC4BlE