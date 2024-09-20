إصابة شخصين في حادث تصادم بالفيوم

أصيب شخصان، أحدهما بحالة حرجة، إثر اصطدام سيارة ملاكي بدراجة بخارية" تروسيكل"بطريق قرية كفر محفوظ طاميه الزراعي بإتجاه مركز طاميه بمحافظة الفيوم، وتم نقل مصاب إلى مستشفى الفيوم العام لخطورة حالته، والآخر إلى مستشفى طاميه المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقي اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة طاميه يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطه النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجه نارية" تروسيكل" بطريق قرية كفر محفوظ طاميه الزراعي ووجود مصابين ،

وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعه وتبين حدوث التصادم نتيجه السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانها السيطره على السيارة والدرجة فاصطداما ببعضهما وتسبب في إصابة شخصان،

وتم نقل مصاب إلى مستشفى طاميه المركزي، ومصاب إلى مستشفى الفيوم العام لخطورة حالته.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث