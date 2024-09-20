محافظ أسوان يقرر إغلاق عدد من المحلات والسوبر ماركت لعدم وجود شهادات صحية

قاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حملة مكبرة شارك فيها مسئولى الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق حيث شملت الحملة المرور على عدد من الأنشطة والمنشآت التجارية من المطاعم والمخابز والسوبر ماركت ومحلات الجزارة والعصائر والصيدليات لمتابعة جودة وصلاحية الأطعمة والمشروبات والسلع الغذائية للإستهلاك الآدمى ، فضلاً عن بيعها بأسعار مناسبة للمواطنين ، وتوافر السلع المختلفة دون أى إحتكار لها .

جاء ذلك من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، وفى إطار جهود المحافظة لمواجهة المنشآت العشوائية التى تقدم أطعمة ومشروبات غير صحية.

يتفقد عدد من الأنشطة التجارية لمتابعة جودة وصلاحية الأطعمة والمشروبات

وقرر الدكتور إسماعيل كمال خلال جولته إغلاق عدد من المحلات والسوبر ماركت التى لا تحمل شهادات صحية حفاظاً على سلامة المواطنين ، فضلاً عن قيامه بالإطمئنان على جودة رغيف العيش ومطابقته للمواصفات .

وكلف بمواصلة الحملات المكبرة على كافة المطاعم والمحلات وغيرها من أنشطة ، علاوة على التصدى للفاترين والعشوائية ، مع تشديد الرقابة التموينية بشكل مستمر للتأكد من سلامة المعروضات من المنتجات والسلع الإستهلاكية ، وإلتزام أصحاب الأنشطة المختلفة بالأسعار المقررة ، والإعلان عنها بشكل واضح للتخفيف عن كاهل المواطنين .

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