صور.. محمد شاهين وهلا رشدي يحيون حفلا غنائيا في أكتوبر

أحيا الفنانون محمد شاهين وهلا رشدي حفلا غنائيا بأحد النوادي بمنطقة السادس من أكتوبر وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وقدم شاهين خلال الحفل الذي نظمه محمد منصور مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من الحضور منها "رصيد الستر، انا الصاحب، ملكة جمال الناس" وغيرها من الاغاني، كما قدمت هلا رشدي مجموعة من أبرز أغانيها منها "الحب اللي بيننا، شايلة اسمه" وغيرها في جو من السعادة والبهجة.

يشار إلى أن محمد شاهين طرح مؤخرا أغنية بعنوان "الحب بسعر المصنع"، من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع وميكس محمد مجدي.

بينما تواصل هلا رشدي التحضير لمجموعة من الأغاني من المقرر طرحها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى برنامج جديد للأطفال، كان من أخر الأغاني التي طرحتها هلا رشدي بعنوان "الخير والبركة" بالتعاون مع الفنان محمد الحلو.

من جهة أخرى، تستعد هلا رشدي للمشاركة في بطولة فيلم سينمائي جديد، مع الفنان محمد مهران، والفنانة القديرة سوسن بدر، والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنانة بسمة، والفنان القدير صبري عبد المنعم.