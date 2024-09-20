محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير منطقة الطابية الأثرية

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع تطوير منطقة الطابية الأثرية التاريخية بوسط المدينة ، وفور إستماعه لما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى من هذا المشروع الحيوى ساحات إنتظار وأكثر من باركنج للسيارات مع تحقيق أكبر توسعة للشوارع المحيطة بمنطقة الطابية الأثرية وهى شوارع شرق البندر والحدادين والشواربى الجديد وبشير بك ، بالإضافة إلى فتح محور سنية طه ، والذى سيربط بين شارعى بشير بك والحدادين بطول 500 متر ، وبعرض 15 متر فى إتجاهين لتحقيق السيولة المرورية بوسط المدينة ، فضلاً عن ربطه بمشروع تطوير منطقة الصحابى .

التنسيق لإستكمال المراحل المتتالية وإستمرار حملات رفع الإشغالات بمحيط المسجد

وشدد محافظ أسوان على إستمراريه حملات إزالة الإشغالات بمحيط المسجد ، وعدم إستغلال ساحات الإنتظار كأماكن توسعات للمقاهى والكافيهات .

وأعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته بإستكمال المرحلة الثانية ، والتى تضم تحويل الربوة المحيطة بالمسجد إلى لاندسكيب نموذجى بشكل جمالى وحضارى راقى على غرار حديقة الأزهر يضم بوابات وحدئق وأماكن ترفيهية مفتوحة للعائلات ، ومشايات وبرجولات ومظلات ، و 2 قاعة للمناسبات لتوفير الخدمات الخاصة للأهالى ، وبالتالى يصبح متنفس حيوى للمواطنين ومزار سياحى للزائرين .

وكلف لتنفيذ المرحلة الثالثة والتى تشمل أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسجد بدر بالطابية لتحويله إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى .

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