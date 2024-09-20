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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هيئة الإسعاف الإسرائيلية: لا خسائر بشرية جراء هجمات حزب الله الصاروخية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، أن هيئة الإسعاف الإسرائيلية، قالت إنه لا يوجد بعد أي تقارير عن خسائر بشرية جراء الهجمات الصاروخية التي شنها حزب الله اللبناني.

في ذات السياق، أطلق حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، عدة رشقات صاروخية من صواريخ الكاتيوشا، استهدفت المقر المستحدث للفرقة 91 في إييليت هشاحر، ومقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36 بجيش الاحتلال في ثكنة ‏العليقة، ومقر الدفاع الجوي والصاروخي التابع لقوات الاحتلال في ثكنة كيلع بصليات، ومقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف التابعة للاحتلال.
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن نحو 50 منزلا تضررت في المطلة بالجليل الأعلى منذ فجر الخميس حتى صباح اليوم بسبب القصف من لبنان.

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