مد التقديم لمسابقة لجنة التراث الثقافي بالأعلي للثقافة لـ15 أكتوبر

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الأستاذ الدكتور هشام عزمي عن فتح باب التسجيل في مسابقة لجنة التراث الثقافي غير المادي “الفنون الشعبية” لفنون العزف على آلة المزمار للكبار والبراعم حتى سن 17عاماً لعام 2024.

وتأتي بنود المسابقة على النحو التالي

أولاً: العزف المنفرد للكبار ويكون على آلة المزمار مع اصطحاب اثنين عازفين (عازف طبل بلدي، وعازف مزمار تبِّيع)، وتكون المعزوفات عبارة عن عملين؛ واحد من الألحان التراثية والآخر من الألحان الشائعة الحديثة المنتشرة.

- الجائزة الأولى 100000 جنيه.

- الجائزة الثانية 8000 جنيه.

- الجائزة الثالثة 5000 جنيه.

2- العزف المنفرد على آلة المزمار بدون مصاحبة آلية، ويقدم المتسابق عملين؛ أحدهما تراثي والآخر ارتجالات تبرز مهارات العازف في مقامات موسيقية متنوعة.

- الجائزة الأولى 5000 جنيه.

- الجائزة الثانية 4000 جنيه.

- الجائزة الثالثة 3000جنيه.

ثانيًا:

3- العزف المنفرد للبراعم (المرحلة السنية حتى ١٧ عاماً) على آلة المزمار مع اصطحاب اثنين عازفين (عازف طبل بلدي، وعازف مزمار تبِّيع)، ويجوز أن تكون المصاحبة لعازفين من الكبار.

- الجائزة الأولى 7000جنيه.

- الجائزة الثانية 5000جنيه.

- الجائزة الثالثة 3000جنيه.

على أن يقوم المتسابق بملء استمارة المشاركة بإدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة ونماذج من الأعمال للمتقدمين (بصيغة CD إن وجدت).

و أن يرفق صورة بطاقة الرقم القومي