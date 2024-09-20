الكرملين يؤكد اهتمام أجهزة الأمن الروسية بالانفجارات في لبنان

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن انفجارات أجهزة اللاسلكي في لبنان هي محط اهتمام أجهزة الأمن الروسية.

وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية أوردها موقع "روسيا اليوم" الإخباري، "بالطبع، يحظى هذا الموضوع باهتمام كبير من قبل أجهزتنا الأمنية، وبالتأكيد سيقومون بعملهم".

وردا على سؤال عما إذا كانت موسكو قد ناقشت ما حدث في لبنان مع الأطراف الإقليميين، أجاب بيسكوف: "لا، لم تحدث مناقشات حتى الآن".

وأعلنت السلطات اللبنانية، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير أجهزة الاتصال التي يستخدمها حزب الله خلال اليومين الماضيين إلى 37 قتيلا و3539 جريحا. وأوضحت أن 12 شخصا قتلوا في الموجة الأولى من انفجارات أجهزة "البيجر" الثلاثاء و25 شخصا في الموجة الثانية من الانفجارات التي طالت أجهزة الاتصال اللاسلكي "ووكي توكي" الأربعاء.