دورة أحمد السقا.. 7 ورش بمهرجان الإسكندرية المسرحي.. إبداع متجدد وتبادل معرفي

مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي هو حدث بارز في عالم المسرح، يهدف إلى تعزيز الفنون المسرحية ودعم المبدعين في هذا المجال، في دورته الرابعة عشرة، يسلط المهرجان الضوء على دوره الرائد من خلال إطلاق مجموعة من الورش الفنية المتخصصة.

وتهدف هذه الورش إلى تقديم تدريب عملي للمشاركين، من خلال إشراف نخبة من الخبراء والممارسين في فنون المسرح، فإن هذه المبادرة ليست فقط فرصة لتطوير المهارات الفنية، بل أيضا منصة لتبادل الأفكار والخبرات بين الفنانين والمهتمين بالمسرح من مختلف أنحاء العالم.

وخصص المهرجان في دورة هذا العام 7 ورش فنية تدريبية في فنون المسرح، وهي: ورشة "النص الدرامي بين السينما والمسرح"، ويقدمها السيناريست تامر حبيب من "مصر"، وورشة "الصوت والممثل – مفاتيح أولى لتهجي أسرار التجربة" للفنان عزيز خيون من العراق، وورشة "تقنية مسرح الشارع" وتقدمها الفنانة Monica Hunken، من الولايات المتحدة الأمريكية، وورشة "تقنيات تممثيل.. سر - إشاعة - حقيقة" يقدمها الفنان Philip Mackenze، من أستراليا.

وأيضا "مدرسة السينوغرافيا.. المدخل الأول لاكتشاف أسرار فضاء العرض" يقدمها الفنان علي السوداني، من العراق، وورشة "فن الإلقاء والتعبير الصوتي" وتقدمها الفنانة نجوى صابر، من مصر، وورشة "مسرح الدمى - تطبيقاً على عرض ERROR 404 " ويقدمها الفنان Wagner Gallo، من إسبانيا.

ستقام الورش في عدد من المعالم الثقافية الرائدة بمدينة الإسكندرية، وهي: مكتبة الإسكندرية، وقصر ثقافة الأنفوشي، ومتحف الإسكندرية القومي.

وتندرج هذه الورش ضمن رؤية المهرجان التي تهدف إلى تعزيز الإبداع ودعم تطوير المهارات الفنية في مصر، خاصة في مدينة الإسكندرية.

في حين يطمح المهرجان إلى توفير فرص تعليمية متميزة لأبناء الإسكندرية ومصر بوجه عام، من خلال استضافة خبراء عالميين في المسرح لتقديم ورش عمل متخصصة تشمل مختلف جوانب الفنون الدرامية، يأتي ذلك في إطار التزام المهرجان برفع مستوى الوعي الفني لدى الجمهور المحلي وتقديم تجارب تعليمية تسهم في تنمية المواهب الشابة.

يُعد مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج" من أبرز المهرجانات المسرحية على مستوى الوطن العربي، حيث يُمثل منصة مهمة للفنانين والمخرجين والمبدعين من شتى أنحاء العالم. يُعقد المهرجان في مدينة الإسكندرية الساحرة، ويجمع بين ثقافات متنوعة وتجارب فنية غنية، مما يساهم في تبادل المعرفة والخبرات في مجال المسرح. يشكل هذا المهرجان فرصة فريدة لإبراز الأعمال الفنية المبتكرة وتعزيز التعاون بين المبدعين، بالإضافة إلى تقديم عروض مسرحية متميزة تعكس التنوع والثراء الثقافي. يهدف "مسرح بلا إنتاج" إلى تقديم تجارب مسرحية تتجاوز الحدود التقليدية وتساهم في إثراء المشهد الثقافي والفني في الوطن العربي والعالم.

تحمل الدورة الرابعة عشرة اسم الفنان أحمد السقا، والتي تقام خلال الفترة من 20 حتى 26 سبتمبر الجاري، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

ويشار إلى أن المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور جمال ياقوت، ومدير المهرجان الفنان أحمد سمير، ورئيس المهرجان الفنان إبراهيم الفرن.