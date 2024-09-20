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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

صافرات الإنذار تدوي بإسرائيل أكثر من 30 مرة في الساعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن صافرات الإنذار تدوي مجددًا في جبل الجرمق، وفي العديد من المستوطنات في مناطق وبلدات عند الحدود الشمالية ووصل سماع صافرات الإنذار إلى أكثر من 30 مرة في الساعة الماضية، وهذا ما أوضحته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الضربات القادمة اليوم من الجنوب اللبناني تعتبر الأكبر، لكنها تقع ضمن دائرة الاشتباكات المعهودة اليومية منذ 8 أكتوبر الماضي.

وأضافت خلال البث المباشر لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الضربات كانت على موجتين منذ ساعات الصباح والموجة الأخيرة التي كانت قبل أقل من ساعة نتج عنها إطلاق 70 صاروخا من جنوب لبنان تجاه مناطق عند الحدود الشمالية ووصل صداها إلى الجولان السورية المحتلة والجليل الأعلى.

وتابعت: «هناك تجديد للأوامر الصادرة من الجبهة الداخلية الإسرائيلية، والتي تفيد بضرورة البقاء في الأماكن الأمنة وضرورة البقاء بالقرب من الملاجئ وتحديدًا لسكان الجليل الأعلى والجولان وصفد».

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