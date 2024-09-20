محافظ أسوان يؤدى صلاة الجمعة بمسجد بدر بالطابية ويستمع لمطالب وإحتياجات المواطنين

أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد بدر بالطابية بحضور اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية مدير الأمن ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات ، فضلاً عن القيادات العسكرية والأمنية والدينية والتنفيذية .

,ألقى خطبة الجمعة الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف ، والتى جاءت بعنوان " وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً " .

المطالب الجماهيرية تقع فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى

وعقب إستماعه لبعض مطالب وإحتياجات عدد من المواطنين ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن تلبية المطالب الجماهيرية تقع فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى حيث نحرص على الإستماع لكافة المطالب سواء من خلال اللقاء الأسبوعى بالمواطنين أو فى الجولات الميدانية أو وسائل التواصل الإجتماعى ، ويتم على الفور تكليف المسئولين بالجهات التنفيذية المختصة للتعامل معها وتلبيتها ووضع الحلول الفورية والعاجلة لها .

لافتاً بأن ذلك يساهم بشكل مباشر فى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن الأسوانى ، وخاصة من الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية ، وإشعارهم بمدى إهتمام الدولة بهم .

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