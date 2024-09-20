محافظ مطروح يؤكد على التكامل بين كافة الجهات المشاركة في مبادرة "بداية"

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، أنه مع انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، والتى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، يتم المتابعة مع جميع الجهات المشاركة في المبادرة بأفرادها ومعداتها وفق مخطط زمني والمناطق المستهدفة لتقديم مزيد من الخدمات مع إعلانها لتعريف المواطنين لتسهيل وصول الخدمة إليهم.

كما أكد محافظ مطروح على التكامل بين كافة الجهات ليشعر بها المواطن في أسرع وقت، هذا إلى جانب تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة بما يحقق الشعور بالرضا لدى المواطن المصري.

وحرصت الجهات المشاركة في مبادرة بداية فى اليوم الثالث بمحافظة مطروح على تنوع الأنشطة والخدمات المقدمة، وبالتعاون بين مديرية أوقاف مطروح ومديرية التضامن الاجتماعى تم استلام عدد إثنين طن لحوم لتوزيعها على أهالينا بمركز برانى والسلوم والضبعة ومطروح، وسيتم توزيعها مباشرة على أهالى المراكز السابقه ضمن لجان متابعه بكل مركز من المديرية ومجلس مدن هذا المراكز ونشر روح التكافل الاجتماعي بين طوائف المجتمع.



وقامت مديرية أوقاف مطروح على مدار يومين بأداء عدد 28 جلسة من جلسات برنامج المنبر الثابت طبقا لبرتوكول التعاون بين مديرية أوقاف مطروح منطقة وعظ مطروح الازهرية و51 أمسية دينية بمناسبة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بمختلف الإدارات الفرعية تهدف إلى توعية الناس إلى الأهداف السامية للرسالة المحمدية في بناء الإنسانية بفطرتها، وعقد ندوة دينية كبرى بمسجد عمرو بن العاص بإدارة شرق كأول فاعلية لانطلاق مبادرة بداية وعقد جولة تثقيفية وندوة دينية حول ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وجولة لإطلاع عدد من أطفال البرنامج الصيفي التثقيفي بإدارة سيوة وعقد 197 جلسة ضمن البرنامج الصيفي حق الطفل بمختلف الإدارات الفرعية

وبالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي، وهيئه تعليم الكبار.

وأقيمت ندوة بمديرية التضامن الاجتماعى تحت عنوان تأثير الأمية على عملية التنمية، بحضور العديد من الرائدات والأسر المطروحية للحد من خطورة تأثير الأمية على عمليه التنمية.



كما قامت مديرية أوقاف مطروح بالتعاون مديرية الشباب والرياضة خلال تنظيم البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل بسيوة لتعلم الرسم وذلك بمكتبة مصر العامة بمطروح، والاطلاع على محتويات المكتبة مع تنظيم أنشطة لتوعية الأطفال بأهمية العلم والثقافة والإطلاع وقراءة التاريخ لبناء الوعي والعقل والنفس، واختمت بجولة ترفيهية للأطفال على شواطئ مطروح.

الصحة تدفع بلجان للمرور على أعمال صحة البيئة



وفى مديرية الصحة بمطروح تم تشكيل عدة لجان من القسم الوقائي بالمديرية للمرور على أعمال صحة البيئة بجميع مراكز المحافظة، وقامت فرق صحة البيئة التابعة للمديرية بالمرور علي المدارس علي مستوى المحافظة للتأكد من مطابقة البيئة المدرسية المعايير الصحية قبل بداية العام الدراسي، كما تم المرور على محطة تحلية المياه ببراني للوقوف علي مدي مأمونية وسلامة المياه المنتجة من المحطة ومطابقتها لمعايير والاشتراطات الصحية.



كما تم المرور على وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى براني ومستشفى السلوم ومستشفي سيوه، وذلك بواسطة فرق صحة البيئة بالمديرية في إطار المراجعة المستمرة للاشتراطات الصحية بوحدات معالجة مياه الغسيل الكلوي، مع استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.



كما قامت مديرية الصحة بمطروح من خلال المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى جميع مدن وقرى المحافظة بتقديم خدمة لعدد 21810 مواطن منها مبادرات الصحة العامة لعدد 317 حالة تتضمن الكشف على الأمراض المزمنه والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى،دعم صحة المرأة المصرية، العناية بصحة الأم والجنين، علاج ضعف السمع بين الأطفال حديثي الولادة،الرعاية الصحية لكبار السن،الأورام السرطانية،قلبك أمانة،وكذلك خدمات تنظيم الأسرة لعدد 437 حالة، وخدمات الطب الوقائي من تطعيمات وحجر صحى وأغذية وصحة بيئة لعدد 3639 حالة، وخدمات علاجية لعدد 8721 مواطنا، وتقديم قوافل علاجية لعدد331 مواطن وغيرها من خدمات طبية.

ندوة بعنوان السياحة التطوعية



ونظم مكتب هيئة تنشيط السياحة بمطروح ندوة بعنوان “السياحة التطوعية”، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام وبحضور لعدد من المتطوعين بالجمعيات الأهلية والتحالف الوطنى للعمل الأهلي والتنموى، وتم إلقاء الضوء على الهدف من المبادرة الرئاسية وأهمية العمل التطوعي فى تنمية القطاع السياحي والحفاظ على الموروثات الثقافية وزيادة التبادل الثقافى بين الشعوب.

و نظمت مديرية التربية والتعليم معسكر لتنمية مهارات الطلاب، وذلك بمدرسة السادات الابتدائية وختام المعسكر بمكتبة مصر العامة بمطروح.

محافظ مطروح يؤكد على التكامل بين كافة الجهات المشاركة في مبادرة "بداية"

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