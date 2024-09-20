ماليزيا تنصح رعاياها في شرق الصين بتوخي الحذر مع اقتراب إعصار «بولاسان»

نصحت ماليزيا، رعاياها المقيمين في منطقة شرق الصين بما في ذلك شانغهاي، وتشجيانغ، وجيانغسو، وآنهوي، التي قد تتأثر بإعصار "بولاسان"، بتوخي الحذر، واتباع التحديثات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية.

وحثت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان أذاعته وكالة الأنباء الماليزية، المواطنين الماليزيين هناك بتسجيل أسمائهم وتحديث أماكن وجودهم وتفاصيلهم فورا عبر المنصة الإلكترونية التابعة للوزارة.

وقالت "يمكن للماليزيين الذين يحتاجون إلى مساعدة قنصلية الاتصال بالقنصلية الماليزية العامة في شنغهاي".

وذكر البيان أن الوزارة - من خلال القنصلية الماليزية العامة في شنغهاي - تراقب عن كثب اقتراب إعصار "بولاسان" من الصين.