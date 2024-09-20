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الجمعة 20 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزارة الشباب ومؤسسة كير مصر تختتمان أنشطة المساحات الصديقة

بداية مدحت شلبي
بداية مدحت شلبي
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اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع مؤسسة كير مصر، أنشطة المساحات الصديقة(مشروع السلامة والتمكين والحماية ) بمركزي شباب" المعادي 77 ، حلمية الزيتون " بمحافظة القاهرة .

وتم اختيار المساحات الصديقة وتجهيزها في محافظتي القاهرة والأسكندرية لتكون مكان آمن للوافدات في مصر، ليتم تقديم برامج الدعم النفسي والتثقيف الصحي، وكذلك توفير فرصة لتعلم حرفة تساعد السيدات الوافدات والمصريات على إنشاء مشروع صغير منتج.

وتم تدريب المدربين للتعرف على الأدوار والمسئوليات والاختصاصات، كما يتم تدريب الوافدات والمصريات علي بعض التدريبات منها "التوعية الصحية، الدعم النفسي، إدارة الحالة"، وأيضا بعض الحرف المهنية المختلفة مثل "الكروشية، الخياطة، التطريز، الخرز"، ليكون مصدر رزق لهم، ويساعد علي دمجهم في المجتمع المصري.

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بداية جديدة لبناء الإنسان وزارة الشباب أنشطة المساحات الصديقة مشروع السلامة المبادرة الرئاسية احمد محمدي