البعثة الفرنسية الإيطالية تبدأ أعمالها فى أم البريجات وديمية السباع بالفيوم.. صور

بدأت البعثة البعثة الفرنسية - الإيطالية أعمالها فى منطقة ام البريجات بمركز اطسا بالفيوم وتستمر حتى أوائل نوفمبر القادم برئاسة الدكتور كلاوديو جالاتسى مدير البعثة والدكتورة جازيل حجى مدير موقع العمل ويرافقها من منطقة آثار الفيوم محمود مصطفى وأحمد حسن وأحمد معوض مفتشى الآثار وأحمد حمدى اخصائى الترميم بإشراف أشرف صبحى رزق الله مدير عام آثار الفيوم وحسين عبد القادر مدير المنطقة .

ومن المعروف أن البعثة الفرنسية- الايطالية تعمل بالمنطقة منذ عام 1988 دون انقطاع واقامت معرضا لأهم اكتشافاتها فى المتحف المصرى عام 2019 .

ومنطقة ام البريجات تقع جنوب مدينة الفيوم بحوالى 35 كيلو متروعرفت فى العصر الفرعونى باسم "تب دبن" بمعنى الرأس الدائرية او"تا نبت تن"بمعنى الارض الشقيقه وعرفت فى العصر اليونانى باسم"تب تونس"وحاليا تسمى ام البريجات .

ترجع بداية هذه المدينة الى الدولة الوسطى حيث كشفت الحفائر عن جبانة جنوب المدينة ترجع الى الاسرة الثانية عشرة واصبحت مدينة كبيرة فى العصر البطلمى وحتى القرن العاشر الميلادى وأنشأ معبدها الرئيسى مع نهاية القرن الرابع وبداية القرن الثالث قبل الميلاد وكرس لعبادة الإله سوبك فى صورة"سوكنوبتونيس"، والذى تأسس فى عصر الملك بطليموس الأول والمدينة بها العديد من المنازل التى ترجع الى العصرين اليونانى والرومانى وحتى العصر الاسلامى.

كما بدأت البعثة الإيطالية أعمالها فى منطقة ديمية السباع شمال بحيرة قارون برئاسة الدكتورة باولا ديفولى ويرافقها من منطقة آثار الفيوم رانيا مصطفى مصطفى ومنال سعيد حامد مفتشى الاثاروعمرو صلاح اخصائى ترميم . وتستمر اعمال البعثة فى المنطقة حتى منتصف نوفمبر القادم.

ومنطقة ديمية السباع تقع على بعد 3 كيلومترات من شاطئ بحيرة قارون الشمالى وكانت تحمل اسم «سكنوبايوس» وتعود إلى العصر اليونانى الرومانى وقد كانت مدينة يبدأ منها سير القوافل المتجهة إلى الجنوب وواحات الصحراء ويوجد بها آثار معبد صغير من الحجر، ويوجد بها طريق طوله 400 متر كان يؤدى إلى شاطئ البحيرة، وكان معبدا بالأحجار ومن على جانبيه الأسود،وكان ذلك سبب تسميتها بديمية السباع.

مما يذكر أن عدد من البعثات الأجنبية تعمل فى مناطق آثار الفيوم على مدار العام من بينها البعثة الفرنسية فى غراب والأمريكية فى فج الجاموس وهرم سيلا والبعثة الألمانية فى وطفه وبعثة المعهد الفرنسى فى جرزا والبعثة الايطالية فى ديميه السباع والبعثة الامريكية فى كوم اوشيم وشمال بحيرة قارون والبعثة الفرنسية الايطالية فى ديمية السباع .

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