مدحت شلبي معلقاً على مباراة الأهلي وجورماهيا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع جورماهيا الكيني غدا السبت على استاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيكون جنرال الإعلام الرياضي مدحت شلبي معلقاً وواصفاً علي مباراة الأهلي أمام جورماهيا بطل كينيا في إطار مباريات دور الـ 32 من بطولة رابطة دورى الأبطال الإفريقية، على قناة إم بي سي مصر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وجورماهيا في الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

وسيتم تسليم الأهلي درع الدوري الممتاز في الاحتفال الذي سيكون عقب نهاية مباراة الأهلي وجورماهيا بعد موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على طلب الأهلي بالاحتفال واستلام درع الدورى العام الممتاز المحلي في مصر موسم 2024 / 2025.

يذكر أن النادى الاهلي حقق الفوز فى مباراة الذهاب خارج ملعبه بثلاثية نظيفة ليضع قدماً في مباراة دور الستة عشر من دورى ابطال أفريقيا.