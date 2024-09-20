باحث بالشئون الدولية: الاحتلال لم يحقق أهدافه من التفجيرات الأخيرة في لبنان

قال الدكتور طارق عبود، باحث في الشؤون الدولية، إن عملية التفجير التي حدثت بلبنان خلال اليومين الماضيين تعتبر إيقافا للجبهة الشمالية، مشيرًا إلى أن عملة التفجير تهدف إلى إرهاق صفوف حزب الله اللبناني وترهيب البيئة التي تحتضنهم بلبنان.

وأضاف «عبود» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل نجحت على المستوى التكتيكي في إحداث عملية أمنية معقدة، إلى جانب نجاح قوات الاحتلال الإسرائيلي في إصابة عدد كبير من المواطنين في لبنان.

وأكد أن الجبهة الشمالية ما زالت مشتعلة، فضلا عن أن حزب الله قصف أكثر من 200 صاروخ على طول الجبهة من الناقورة إلى الجولان، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نجحت في القصف والتدمير ولكنها لم تحقق أهدافها المنشودة التي تسعى إليها.

وتابع: «إسرائيل لم تستطع تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال العملية، فضلا عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا يعتبر أنهم حققوا نجاحًا باهرًا، إذ انهم لا يناقشون الأهداف الاستراتيجية بل يسعون إلى الأهداف التكتيكية».