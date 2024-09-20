9 خطوات هامة ومفيدة لحمايتك من التحرش على السوشيال ميديا.. تعرفي عليها

يعد ظاهرة التحرش الإلكتروني من الظواهر التي انتشرت بكثرة داخل وسائل التواصل الاجتماعي، وهو سلوك عدواني يستهدف شخص فتاة ويرسل لها رسائل تحرش جنسي أو مضايقة، ومع التقدم التكنولوجي والاعتماد علي الإنترنت في شتي جوانب الحياة اليومية، والتي تواجه الأفراد والمجتمعات عامة ويتعرض الضحايا للشعور بالخوف والقلق الدائم نتيجة المضايقات المستمرة، ما يصيبهن بالاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس وأعراض نفسية متعددة.

ولحماية نفسك من التحرش الإلكتروني، يمكنك اتباع 9 خطوات هامة ومفيدة لحمايتك من التحرش على السوشيال ميديا ، نبرزها في هذا التقرير وهى:

تجنب مشاركة المعلومات الشخصية مثل العنوان، رقم الهاتف، أو الصور الحساسة عبر الإنترنت أو مع أشخاص غير معروفين ومجهولين الهوية .

ضبط إعدادات الخصوصية

التأكد من أن حسابك على وسائل التواصل الاجتماعي مؤمن بإعدادات الخصوصية والتي تحجب غير الأصدقاء من مشاهدة معلوماتك الشخصية أو التواصل معك.

التحكم في من يتواصل معك

عن طريق حظر أو تجاهل أي شخص يقوم بإرسال رسائل غير مرغوب فيها أو تضايقك.

تجنبي الاستفزاز أو الرد على التحرش

تجنب الاستجابة أو الرد على المتحرش حتي لا يؤدي الي التمادي في المضايقات، لذا قومي بحظر أي شخص يرسل لكي رسائل مزعجة أو خارجة عن الأدب ، ولا تعطيهم فرصة لاستفزازك أو الرد.

الحذر من الروابط والملفات

عدم فتح أي روابط أو ملفات مشبوهة أومجهولة المصدر، حيث يمكن أن تستخدم لاختراق حساباتك أو نشر معلوماتك.

الإبلاغ عن الحسابات المسيئة

يجب الإبلاغ عن حساب المتحرش على المنصة التي تتعرضين من خلالها للتحرش.

التحدث مع شخص موثوق

اذا شعرتي بأي نوع من القلق أو الخوف، قومي بالتحدث مع صديق أو فرد من الأسرة واخباره بما حدث دون اخفاء للحقائق

اللجوء إلى السلطات

لو ظهر أي مضايقات شديدة أو تهدد سلامتك، قد تحتاجين إلى الإبلاغ عنها لمباحث الانترنت .

الإحتفاظ بالأدلة

إذا تعرضتى للتحرش الإلكتروني، قومي بالتقاط صور للشاشة أو حفظ المحادثات كأدلة في حال احتجتِ للإبلاغ عنها للسلطات علماً بأن بعض المنظمات تقدم دعمًا قانونيًا ونفسيًا لمن يتعرضون للتحرش الإلكتروني.