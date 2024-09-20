استمرار فعاليات مشروع "1000 مُعلم كنسي" بحلوان

انطلق بإيبارشية حلوان والمعصرة والتبين و ١٥ مايو، اليوم الثالث من مشروع "١٠٠٠ معلم كنسي" في مرحلته الرابعة، تحت شعار "طور"، برعاية الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية، ورئيس دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة، وبمشاركة ٣٢٠ من الآباء الكهنة والخدام والخادمات من ٢١ كنيسة على مستوى الإيبارشية.

تضمن الكورس ورشتي عمل بعنوان "الذكاء الاصطناعي AI" و"حبيب جرجس ٢٠٣٠"، وذلك بثلاثة مراكز هم :

- كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بمنطقة أطلس بحلوان.

- كنيسة السيدة العذراء بمنطقة وادي حوف بالمعصرة.

- كنيسة الشهيد مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان.

ومن الجدير بالذكر أن الكورس مُستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل، ويقوم على نظام ورش العمل (المحاضرات التفاعلية)، والمشاركة من الحضور، ويُحاضِر به ٢١ من الكهنة والخدام والخادمات بالإيبارشية.